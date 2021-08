Mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego zdecydują na co wydać 100 tys. zł. Ruszył Budżet Obywatelski 2022 Krzysztof Górski Luiza Czerwińska

W ubiegłym roku mieszkańcy zdecydowali, że w mieście pojawią się m.in. fontanny UM Aleksandrów Kujawski

Miasto rozpoczęło przyjmowanie projektów do Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi pomysłami na co przeznaczyć 100 tys. złotych z miejskiej kasy w 2022 roku. Zgłaszanie projektów będzie trwało do 30 sierpnia.