Mieszkańcy gminy Chełmno chcą likwidacji nazw niektórych wsi. O co chodzi?

Zniknie 28 nazw miejscowości w gminie Chełmno

Jakie nazwy miejscowości w gminie Chełmno znikną?

Wójt gminy Chełmno podkreśla, że gminy zostały zobowiązane do usunięcia starych nazw, które już nie funkcjonują w dokumentach.

- Chodzi o to, by wyprostować nazewnictwo miejscowości - dodaje Krzysztof Wypij. - Gdzieś te nazwy stare funkcjonują w spisie centralnym, czy krajowym rejestrze miejscowości i trzeba to usunąć. Trzeba było zrobić konsultacje, teraz o opinię poprosić starostę i odesłać. To pozostałości z dawnych lat, nikt tych nazw już od dawna nie używa.