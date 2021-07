Mieszkańcy Kujaw i Pomorza nie donoszą już na potęgę do skarbówki. Skąd ta nagła przemiana?

- Być może w czasie pandemii jest mniej powodów do tego, żeby składać donosy, bo gospodarka nie funkcjonuje tak jak wcześniej - komentuje dr Jacek Matarewicz, ekspert BCC. - Rzadziej też dochodzi do interakcji międzyludzkich. Na pewno instytucji donosów nie należy nadużywać ani robić z niej narzędzia zemsty. Ona ma po prostu poprawiać funkcjonowanie państwa.

Oni przecież tylko "uczciwie donoszą"...

Według danych zebranych we wszystkich izbach administracji skarbowej w Polsce, w pierwszym kwartale tego roku złożono ok. 11,5 tys. donosów. Wpłynęło ich o ok. 7 proc. mniej w porównaniu z takim samym okresem ubr., gdy było ich 12,2 tys.

"Uczciwym donoszeniem w trosce o dobro państwa" zajmuje się także mniej mieszkańców naszego regionu.