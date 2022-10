Mieszkańcy nie chcą, by na ul. Słowiczej w Chełmnie zbudować blok TBS. Wysłali pismo Monika Smól

- Pismo trafiło do urzędu. Odbyło się już spotkanie, zaplanowane jest kolejne z przedstawicielami mieszkańców podpisujących pismo - informuje Piotr Murawski, wiceburmistrz Chełmna Rafał Przybylski Zobacz galerię (4 zdjęcia)

- Nie chcemy bloku na osiedlu domków jednorodzinnych na ulicy Słowiczej w Chełmnie - mówią Czytelnicy. - Zwłaszcza w systemie TBS! Wybraliśmy to miejsce na nasze domy, by było spokojnie, kameralnie. Pismo z protestem podpisało ponad 80 osób, a to dopiero początek naszej akcji.