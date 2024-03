Mieszkańcy Opławca nie chcą wycinek w okolicznych lasach. Spotkali się z leśnikami

Moratorium na wycinkę w Opławcu?

"Pragniemy zwrócić uwagę pana ministra na podstawowe potrzeby mieszkańców dzielnicy i miasta, które stoją w sprzeczności z Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Żołędowo 2022-2031" - czytamy w liście do ministra Dorożały. "Wniosek dotyczy niewielkiego obszaru przylegającego bezpośrednio do domów w dzielnicy Opławiec oraz Rodzinnych Ogródków Działkowych w Janowie".

O tym, jak ważne są tereny zielone dla osób mieszkających w tej części miasta, świadczy fragment: "Plany Nadleśnictwa Żołędowo kolidują z podstawowymi potrzebami mieszkańców naszej dzielnicy i całej Bydgoszczy, dla których są to tereny intensywnej rekreacji i odpoczynku oraz stanowią bezpośrednią otulinę miasta odpowiadającą za powstrzymywanie zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Otoczenie rzeki Brdy tworzy w tym miejscu teren o wysokich zaletach krajobrazowych i przyrodniczych. Jest to również ostoja ptactwa wodnego i ważne miejsce odpoczynku ptaków w trakcie przelotów. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że w środku tego małego lasu znajduje się oddział Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmunologii, dawniej sanatorium przeciwgruźlicze.

Nadleśnictwo: To prace w ograniczonym zakresie

- Próbowaliśmy znaleźć złoty środek. Tak, żeby mieszkańcy mogli nadal cieszyć się walorami lasu ze starodrzewem, a leśnicy nadal mogli prowadzić gospodarkę leśną. Budującym efektem spotkania było zintegrowanie się miejscowej społeczności zdeterminowanej do działania i kontroli tego co się lasach dzieje. Natomiast leśnicy są otwarci na współpracę widząc zmieniającą się świadomość obywateli w kwestiach przyrodniczych - stwierdził Langowski.

- Spróbujemy wypracować konsensus, kolejny raz spotkamy się z mieszkańcami jesienią. Mieszkańcy będą poinformowani o naszych planach, odbędą się wzajemne konsultacje. Chcemy, by nasze działania były transparentne, by ludzie wiedzieli, co i kiedy będzie się działo w lasach. Chcemy uspokoić społeczeństwo, że niczego złego nie robimy - mówi Piotr Tabaka, nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo. - Warto zauważyć, że od 1945 przybyło ponad 2 mln ha lasów w Polsce. Od 2022 roku obowiązuje zarządzenie dyrektora generalnego w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Miasto Bydgoszcz, część gminy Osielsko i Sicienko znajdują się w zasięgu właśnie tych lasów społecznych. To tereny, które wprawdzie nie są wyłączone z gospodarki leśnej, ale prowadzimy ją w ograniczony sposób - dodaje leśnik.