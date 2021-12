Mieszkańcy os. Lotnisko w Grudziądzu: - Przejście przy przedszkolu jest niedoświetlone! Codziennie przed maluchami słychać pisk opon! Aleksandra Pasis

Przejście przy ul. Kustronia 6 na os. Lotnisko prowadzi do szkoły i przedszkola. Jest niedoświetlone. O tragedię - jak alarmują mieszkańcy - nie trudno tutaj i apelują o jak najszybsze doświetlenie tego miejsca. Nadesłane

Z dramatycznym apelem o pilne doświetlenie przejścia dla pieszych, które znajduje się bezpośrednio przy przedszkolu i szkole przy ul. Kustronia 6 zwrócili się do naszej redakcji mieszkańcy os. Lotnisko w Grudziądzu. - Każdego ranka słychać pisk opon aut, które hamują bezpośrednio przed maluchami gdyż wczesnym rankiem zimą dopiero w ostatnim momencie kierowcy są w stanie dostrzec przechodzące przez jezdnię dzieci z rodzicami - alarmują ludzie. Co na to Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu?