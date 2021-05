Mieszkańcy Tucholi nie chcą przy swoich domach smrodu z biokompostowni. Jest reakcja burmistrza

Tucholanie protestują wobec budowy kompostowni odpadów przy ul. Budowlanej. Do planowanej inwestycji firmy odniósł się na konferencji prasowej burmistrz Tadeusz Kowalski, zapewniając o kierowaniu się przy podejmowaniu decyzji dobrem mieszkańców.

Na początku kwietnia do Urzędu Miejskiego w Tucholi wpłynął wniosek firmy Geotrans S.A. z Wrocławia o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji „Budowa instalacji do kompostowania osadów ściekowych oraz odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych w miejscowości Tuchola”. Firma chciałaby odbierać od mieszkańców część bioodpadów, przetwarzać i sprzedawać. Do wniosku załączony był raport oddziaływania na środowisko. Inwestycja miałaby powstać w dzielnicy przemysłowej miasta przy ulicy Budowlanej. Działka podlegająca pod inwestycję nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Firma nie jest też jej właścicielem. Burmistrz Tucholi o budowie kompostowni Urząd Miejski w Tucholi wszczął procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, jednak już teraz, mimo że to początkowy etap procedury, mieszkańcy i okoliczni przedsiębiorcy są przeciwny budowie kompostowni, która ma powstać w odległości kilkuset metrów od ich domów. Obawiają się uciążliwości, które powstaną w wyniku działania instalacji. Swoje pisma wyrażające dezaprobatę skierowali do burmistrza Tucholi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To właśnie te opinie będą kluczowe przy wydaniu decyzji środowiskowej przez włodarza Tucholi.

Na konferencji prasowej burmistrz Tadeusz Kowalski odniósł się do tego, co dzieje się wokół planowanej inwestycji, przyznając, że to pierwsza w jego 15-letnim stażu pracy na stanowisku burmistrza tak kontrowersyjna sprawa ze względu na uciążliwości, które mogą wystąpić po jej realizacji. Podkreślił, że inwestor nie pojawił się ani razu w ratuszu, by najpierw planowane przedsięwzięcie przedyskutować.

- Nie ukrywam, że ten wniosek był dla nas zaskoczeniem, ale byliśmy zobligowani przepisami prawa rozpocząć procedurę wydania decyzji środowiskowej. Odpowiednie pisma wysłaliśmy do instytucji zajmujących się uzgadnianiem spraw środowiskowych i wydawaniem opinii. Już na etapie zapoznawania się z raportem oddziaływania na środowisko dopatrzyliśmy się nieprawidłowości, niekiedy sprzeczności i mamy dużo uwag merytorycznych – poinformował burmistrz Tadeusz Kowalski.

Przy analizowaniu dokumentów i podejmowaniu ostatecznej decyzji duże znaczenie będzie miała reakcja społeczeństwa sprzeciwiająca się realizacji budowy kompostowni. -Występuję tu jako organ i każda moja decyzja musi być podparta literą prawa. Jednak chcę podkreślić, że przy podejmowaniu decyzji będę się kierował również odczuciami społecznymi. Rozumiem te wszystkie emocje i cieszę się, że mieszkańcy są tak czujni. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym, podejmując decyzję w tej sprawie, nie brał pod uwagę protestów i oczekiwań mieszkańców, których mam obowiązek reprezentować –zaznaczył.

Protesty i petycje, które spływają do urzędu od mieszkańców i przedsiębiorców, są albo przekazywane do odpowiednich instytucji albo UM w Tucholi jest jedną ze stron postępowania. Niezależnie od procedury wszczętej przez burmistrza, na czwartek, 13 maja, została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której radni podejmą stanowisko w tej sprawie. Już teraz radni zapowiadają, że wyrażają swoje poparcie dla protestujących mieszkańców. Oprócz tego, pod koniec maja odbędzie się też planowa sesja, na której do porządku obrad ma zostać włączony projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

