Mieszkańcy z okolic Łasina alarmują w sprawie listów

- To jakaś paranoja! - denerwuje się pani Dorota, nasza Czytelniczka która mieszka w Linowie w gminie Świecie nad Osą i poprosiła redakcję "Pomorskiej" o interwencję. - Listy zalegają na stercie w Łasinie. Jeśli ktoś z naszych mieszkańców chce szybciej mieć korespondencję... ma sobie jechać na pocztę w Łasinie 20 kilometrów i pytać, czy jest już przesyłka! Do czego to doszło?!

- Kto nam za to zadośćuczyni? - pyta retorycznie pani Dorota. I twardo ocenia sytuację: - Jeżeli poczta bierze pieniądze za usługi, to niech wykonuje pracę jak należy, a jak nie to precz z rynku!

Pięć wakatów w Kujawsko - Pomorskiem w Poczcie Polskiej

Problemy z doręczeniami przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej są zgłaszane do naszej redakcji także w innych miejscowościach, m.in. w Grudziądzu. - Na list, który wyszedł z sądu 29 kwietnia czekałam do 9 maja! To był polecony! Nie do pomyślenia - mówi pani Elżbieta.