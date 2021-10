Mieszkańcy z osiedla domków przy ul. Jodłowej w Grudziądzu: - Żądamy porządnej drogi, a nie fuszerki! Aleksandra Pasis

Pan Piotr (od lewej), pan Marek i pan Sławomir - mieszkańcy z osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Jodłowej: - Po takim czymś mamy jeździć i chodzić! Kamloty, odpady: drewno i metale. Od kilkunastu lat nie możemy doprosić się porządnej nawierzchni. Teraz już nie prosimy! Teraz już żądamy! Aleksandra Pasis Zobacz galerię (3 zdjęcia)

- To co nam wysypano na drogę to jakieś nieporozumienie! Wielkie kamloty, a pośród nich metale, drewno... Jakieś odpady budowlane! Nie ma mowy, aby tędy przejechać wózkiem dziecięcym bądź rowerem - denerwują się mieszkańcy z ulicy Jodłowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Owczarkach! Napisali też petycję do prezydenta Grudziądza.