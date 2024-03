Protest generalny rolników. Planowane punkty blokad w Grudziądzu - 20 marca 2024. Nowe lokalizacje!

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie biuletynu informacji publicznej grudziądzkiego Ratusza, utrudnień w ruchu drogowym należy spodziewać się od środy, 20 marca od godz. 6.30 do czwartku, 21 marca do godz. 17.

Kujawsko-pomorscy rolnicy, planujący kolejne protesty od 20 marca, co najmniej w kilku przypadkach nie otrzymali zgody na manifestacje i blokady dróg. Odwołali się do sądu.

Trzeba się też liczyć z tym, że utrudnienia będą także na drogach dojazdowych: DW 55 i DW 534 do Grudziądza. Ponadto planowana trasa przejazdu ciągników do punktów blokadowych zgłoszona w zawiadomieniu to: ul. Paderewskiego, Karabinierów, Piłsudskiego, Focha, Włodka, Chełmińska, Szosa Toruńska oraz ul. Warszawska, Hallera, Bora Komorowskiego, Bydgoska, Chełmińska, Szosa Toruńska.