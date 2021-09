Mieszkania do wyceny w Lubrańcu. Możliwy będzie wykup z bonifikatą

Czytelnik (imię i nazwisko znane redakcji) dwa lata temu złożył wniosek o wykup mieszkania komunalnego wraz z budynkami gospodarczymi, których jest najemcą. Bo Urząd Miejski w Lubrańcu umożliwia wykup ze znaczną bonifikatą. Czytelnik jest rozczarowany, bo twierdzi że jego sąsiad już jest właścicielem, a on wciąż czeka. Ta sytuacja pogłębia też konflikt z sąsiadem, którego podłożem jest, jak twierdzi Czytelnik, brak podziału działki.

Co na to Urząd Miejski w Lubrańcu? Agnieszka Słowińska, inspektor do spraw gospodarki mieniem komunalnym przyznaje, że na wykup mieszkań w Lubrańcu ostatnio czeka się dłużej. Wszystko przez to, że trudno uzyskać wycenę, gdyż rzeczoznawcy są bardzo zajęci. - Ostatnio złożyliśmy zapytanie ofertowe, ale nikt się nie zgłosił - mówi Agnieszka Słowińska.