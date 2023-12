Rodzina, która idzie na rekord. Co chwilę zmienia adres, teraz mieszka w Bydgoszczy

Powrót do Bydgoszczy

Wygląda na to, że para już myśli o kolejnej przeprowadzce. - Planujemy zostać w Bydgoszczy, ale będziemy starali się o mieszkanie z zasobów gminy, czyli o komunalne, żeby rachunki niższe były - precyzuje nasz rozmówca. - Jeszcze jednak nie zameldowaliśmy się w Bydgoszczy, a musimy to zrobić, żeby w ogóle wnioskować tutaj o mieszkanie.

Nadzieja na pieniądze

Dzieci natomiast nie są małe. Najstarsze to nastolatek, najmłodsze ma pięć lat.

Mężczyzna liczy na zastrzyk gotówki. Jak zaznacza, to sprawa sprzed paru lat. - Dopiero niedawno zorientowałem się, że mogę zawalczyć o swoje. Pod koniec listopada za pośrednictwem adwokata skierowałem do jednego z urzędów gminy, w której mieszkaliśmy, wezwanie do zapłaty. Ma oddać mi 7650 zł. Taką kwotę gmina potrąciła z mojego zasiłku pielęgnacyjnego w okresie od października 2013 do listopada 2017 roku, co miesiąc po 153 zł. To za zaległe czynsze. Uczyniła to bezprawnie.

Takie jest prawo

Adwokat mężczyzny wyjaśnia: - Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zasiłek pielęgnacyjny nie podlega zajęciu, potrąceniom i egzekucji. Co więcej, zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek pielęgnacyjny także nie podlega potrąceniom i z tego względu nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu kwot wolnych od potrąceń.

Pojawia się jeszcze jeden aspekt. Dzieci jakieś osiem razy zmieniały szkołę, bo przecież każda przeprowadzka do innego miasta wiąże się także ze zmianą szkoły. Ich rodzice nie widzą w tym problemu.

Czekają na ruch swojej dawnej gminy.

- Dałem jej tydzień na zwrot pieniędzy. Jeżeli urzędnicy nie zrobią przelewu, zgłoszę ich do sądu, do prokuratury. Do wojewody też - zapowiada mężczyzna.