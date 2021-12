"Mieszkanie dla absolwenta" UMK w Toruniu. Pięć osób dostało klucze do mieszkań [zdjęcia]

Klucze wraz z umowami najmu wręczył prezydent Michał Zaleski. To już siódma edycja tego programu. Od jego początku, a więc od 2015 roku, do 2020 roku, absolwentom toruńskich uczelni przydzielono 228 mieszkań, w różnych lokalizacjach miasta. To popularna w Toruniu akcja.

- Ideą tego programu jest, by wyróżniający się absolwentki i absolwenci wyższych uczelni pozostali w naszym mieście i tworzyli jego wartość intelektualną i zawodową. Nam tym nam bardzo zależy - mówił prezydent Michał Zaleski.

Żeby otrzymać swoje M, trzeba spełnić trzy warunki: na studiach mieć wysokie wyniki w nauce, być absolwentem jednej z toruńskich uczelni, a także rozpocząć pracę w Toruniu.

- Dzięki temu możemy liczyć, że ich umiejętności, wiedza, inteligencja będą pracowały na rzecz naszego miasta - dodał prezydent M. Zaleski.