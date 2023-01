Mieszkaniec Kruszwicy usłyszał 335 zarzutów dotyczących oszustw. Oferował meble ogrodowe

- Mężczyzna podając się za różne osoby oferował do sprzedaży przez internet meble ogrodowe. Założył osiem kont w różnych bankach, na które kupujący przesyłali mu pieniądze. Nigdy nie wysyłał towaru, bo go po prostu nie miał - wyjaśnia asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Sprawca oszukał wiele osób. Zebrany materiał dowodowy przeciwko 28-letniemu kruszwiczaninowi doprowadził wówczas w lipcu do tego, że usłyszał on zarzuty popełnienia 260 przestępstw. Został również tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, który to areszt jest nadal przez sąd przedłużany.