Złapali podejrzanego o pedofilię 21-latka z Siniarzewa. Sebastian miał już wyrok

Jedziemy do Siniarzewa, małej wsi w gminie Zakrzewo, w której mieszka 21-letni Sebastian. Chłopak jest niepełnosprawny, także intelektualnie.

Pytamy mieszkańców, czy słyszeli o głośnym ujęciu pedofila. Sprawa głośnym echem obiła się w powiecie.

- Film był w internecie. Nawet mu twarzy nie zasłonili – oburza się jedna z mieszkanek. - Znam rodzinę tego chłopaka, on ma świadomość dziecka, nie osoby dorosłej. Oczywiście zachowanie jest niepoprawne, ale podszywanie się pod dziecko, to też skandal.

- Dziwię się, dlaczego rodzice ich wpuścili do domu. Czemu nikogo z nim nie było- pyta inny mieszkaniec.

Działacze obu stowarzyszeń do Sebastiana przyjechali w poniedziałek, 2 stycznia. Mają dowody na to, że 21-letnia chłopak groził małoletnim dziewczynkom i nakłaniał je do pokazywania intymnych części ciała.