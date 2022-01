Mieszkaniec powiatu bydgoskiego w Wąbrzeźnie otrzymał 2 tys. 600 zł mandatu. Liczba popełnionych przez niego wykroczeń przeraża! Karina Knorps-Tuszyńska

Zdjęcie ilustracyjne Fot. Tomasz Ho£Od/Polska Press

W środę, 26 stycznia ok. g. 9.20 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie zatrzymali 21-letniego mieszkańca powiatu bydgoskiego, który nie dość, że przekroczył prędkość dozwoloną o 59 km/h, to w dodatku wyprzedzał inne samochody przekraczając linie ciągłą, nie mając zapiętych pasów bezpieczeństwa i prowadząc niesprawny samochód. Lekkomyślność sporo go kosztowała.