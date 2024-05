Mija termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Masz czas do północy!

Jeszcze tylko do północy przedsiębiorcy mogą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok.

Jak złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 roku. J eśli z rozliczenia wychodzi nadpłata, to płatnikowi będzie przysługiwał jej zwrot. Warunkiem jest, aby nie miał zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Natomiast, gdy z rozliczenia wychodzi niedopłata, to należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 20 maja br.

Jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Jeśli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyjdzie nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to na profilu płatnika na PUE ZUS w dokumentach roboczych będzie przygotowany wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Należy go zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do 3 czerwca.