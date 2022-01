Mikołaj Paterek i Dariusz Krakowiak Sportowcami Roku 2021 Gminy Sępólno Krajeńskie [lista nagrodzonych sportowców]

Sportowiec Roku 2021 Gminy Sępólno

W kategorii junior Sportowcem Roku 2021 zostanie Mikołaj Paterek za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski Juniorów do lat 17 w kategorii wagowej do 61 kg. (Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Biłgoraj 08-11.07.2021 r.) oraz złotego medalu Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS juniorów do 17 lat w kategorii wagowej do 61 kg. (Siedlce 12-15.05.2021 r.) w podnoszeniu ciężarów