Milusińscy z Chełmna na Uniwersytecie Dziecięcym. Zdjęcia

Prowadzącym drugi wykład na temat "Każdy inny – wszyscy równi" był Bartosz Gwizdała. W sumie dzieci czeka 20 wykładów połączonych z warsztatami. Instruktorzy to profesjonalna kadra.

- Pomysł jest uczelni, która zgłosiła się do Urzędu Miasta Chełmna, a z którą my jako ChDK już współpracujemy w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówi Edyta Zarębska, koordynator projektu. - W magistracie spodobał się ten projekt. Nam też i w październiku rozpoczęły się zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym. Zainteresowanie jest duże. Dzieci nie tylko zdobędą wiedzę, ale też wezmą w zajęciach aktywny udział. Zaplanowano też warsztaty. Słuchacze to małe dzieci, mogą szybko się znudzić, stąd na wykłady złożą się prezentacje, eksperymenty, pokazy, konkursy z nagrodami.

Dzieciom najczęściej towarzyszą opiekunowie, którzy mogą zająć miejsca w sali kina lub w holu. Mogą w tym czasie też załatwić prywatne sprawy. Podczas wykładów milusińskim zapewniona jest opieka.