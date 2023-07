Mistrzostwa Polski Strongman Open w Inowrocławiu. Znamy nazwisko najsilniejszego zawodnika. Zobaczcie zdjęcia

Dziś, 22 lipca 2023 r., w Inowrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Strongman Open - Kwalifikacje do Mistrzostw Świata . W zmaganiach na placu przed Halą Widowiskowo-Sportową udział wzięli najsilniejsi w Polsce zawodnicy dyscypliny strongman. To sport, który wymaga ogromnej siły fizycznej, wytrzymałości i bardzo dobrej dynamiki.

Swoje umiejętności przed inowrocławską publicznością zaprezentowało 8 siłaczy, którzy rywalizowali w 6 niesłychanie wymagających konkurencjach. Były to między innymi: martwy ciąg, przeciąganie auta, uchwyt Herkulesa. Było na co patrzeć i co podziwiać.