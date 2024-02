Mleko, baterie, papier toaletowy - oto najczęściej kupowane produkty i liderzy wśród sklepów! Agnieszka Domka-Rybka

W 2023 r. wśród top 10 produktów na listach zakupów, zarówno w sklepach spożywczych, jak i drogeriach oraz dyskontach niespożywczych, znalazł się papier toaletowy. Andrzej Banas Zobacz galerię (6 zdjęć)

Z artykułów spożywczych najczęściej kupujemy mleko, z niespożywczych - baterie, z drogeryjnych - pastę do zębów a do domu i ogrodu - ziemię. Najpopularniejszy sklep w Polsce to teraz Biedronka.