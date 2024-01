Banany w oponach? Kiełbasa w cukierkach? Ryby mrożone między butelkami wina? Szok, ale to robią klienci sklepów!

Urwane liście od kalafiora to tylko jeden z wielu przykładów, do czego są zdolni klienci. Temat znany od lat znów wraca i budzi kontrowersje, bo np. ile może mniej ważyć truskawka bez szypułki...

Mają dużo obowiązków, a klienci im ich dokładają

Zadaniem pracowników sklepów jest ułożenie produktów w odpowiednim miejscu. To ciężka praca, którą wykonują niemalże codziennie, kiedy są dostawy towaru. Zostawianie jedzenia i innych produktów gdzie popadnie to dokładanie im niepotrzebnej roboty, choć obowiązków w sklepie jest wystarczająco dużo. Niestety, to plaga w naszych sklepach.

Tanie masło razem z drogim. I jak się nie pomylić?

- Niedawno była promocja w jednym z dyskontów, kostka masła kosztowała 3,49 zł, ale obok leżało inne masło w normalnej cenie, identycznego producenta i również w niebieskim opakowaniu- opowiada pani Beata z Bydgoszczy, która nam opowiedziała o tej sytuacji. - Kartka z ceną wisiała w takim miejscu, jakby oferta obejmowała oba masła, tylko drobny druk wskazywał, które jest w promocji. Ktoś się wyraźnie pomylił i wziął to droższe, ale po chwili, pewnie doczytał, wrzucił je z powrotem. Jednak do pudełka, gdzie były kostki za 3,49 zł. Jakby problemem było odłożyć masło kilka centymetrów dalej. Ktoś przyjdzie i weźmie droższy towar myśląc, że zapłaci mniej, a dopiero przy kasie okaże się, że akurat ten nie jest w promocji.

"To przechodzi ludzkie pojęcie"

„To, co niektórzy wyprawiają przechodzi ludzkie pojęcie, wszędzie wszystko leży. Nadgryzione bułki na półce z chemią, parówki w koszach z ubraniami, masło na półce z proszkiem do prania i mogłabym jeszcze długo wymieniać” - tak wpisała się na facebookowej grupie „Biedronkowe cuda” pani Iwona, która od kilku lat pracuje w handlu.

„Kiedyś znalazłem banany na oponach zimowych, a kiełbasę śląską w cukierkach. Innym razem to było mleko pozostawione na półce między płynami do mycia szyb. Klienci potrafią też zostawić kefir, jogurt czy twarożek także przy pieczywie i pieczywo przy nabiale. Podobnie dzieje się nawet z mrożonkami, kiedyś natrafiłem rybę między butelkami wina” - napisał w sieci pan Daniel. „Jednak takie porzucanie żywności w sklepie kiedyś do nas wróci i dostaniemy pewnego razu nieświeży towar. Nie lepiej, jak już, zostawić towar przy kasie. Pracownicy szybciej go zobaczą i odniosą na miejsce”.