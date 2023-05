Oderwane liście od kalafiora to nic w porównaniu, co jeszcze robią klienci sklepów! Mamy przykłady ich ułańskiej fantazji

Temat nie jest nowy, bo sklepy od dawna skarżą się, że klienci obrywają końcówki owoców i warzyw, żeby ważyły mniej.

- W przypadku truskawek potrafią nawet urwać szypułki, a w tym przypadku to chyba nawet jednego grosza nie zaoszczędzą - śmieje się kasjerka z bydgoskiej Biedronki, z którą rozmawialiśmy o kliencie i jego kalafiorze bez liści. - Pozbawiają gałązek pomidory, przez co często te, których nie kupią z reszty zestawu zwyczajnie gniją. Są też na nich ślady paznokci. Nie mówiąc już o wyjadaniu kulek z winogron. O zachowaniach niektórych klientów mogłabym opowiadać całą dobę. Nie wierzę, że to się kiedykolwiek zmieni.