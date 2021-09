Młodzi żeglarze z janikowskiego Kormorana w zawodach finałowych PolSailing. Drugie miejsce Olka Madeja [zdjęcia]

PolSailing to Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej, realizowany przez Polski Związek Żeglarski we współpracy z Ministerstwem

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest wprowadzenie dzieci i rodziców do żeglarskiego świata. Uczestnikiem programu jest także Klub Żegralrski Kormoran w Janikowie, który wprowadzał w arkana tego pięknego sportu 50 uczestników (dzieci w wieku 6-13 lat), poznających żeglarstwo na łodziach klasy optimist. Z tego grona wybrana została siódemka, która uczestniczyła w imprezie PolSailing Day w Poznaniu, wieńczącej ów program.

Sukces 7-letniego Olka Madeja z klubu Kormoran w Janikowie podczas regat PolSailing Day w Poznaniu

Podczas ogólnopolskiego finału programu Polsailing w Poznaniu przeprowadzono regaty żeglarskie w klasie optymist. Rywalizowało 60 zawodników, którzy okazali się najlepsi spośród kilkuset uczestników regionalnych edycji Polsailing. Po zaciętej walce do ostatniego halsu, Olek Madej z Janikowa zajął drugie miejsce. Niewiarygodne, że ten uzdolniony 7-latek dopiero w tym sezonie zaczął swoją żeglarską przygodę, a lato kończy z pucharem ogólnopolskich zawodów w rękach!