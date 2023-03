Mniej umów o dzieło na Kujawach i Pomorzu! Ma to zdecydowanie swoje plusy

- Od umowy o dzieło nie płaci się żadnych składek, o ile jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. - Osoba wykonująca umowę o dzieło ma większe wynagrodzenie, ale bez ubezpieczenia i gdy przydarzy jej się wypadek czy choroba, nie może skorzystać ze świadczeń z wypadkowego lub chorobowego.

Mniej umów o dzieło!

- Na jednym formularzu RUD zamawiający może wpisać maksymalnie 10 umów zawartych z tym samym wykonawcą - informuje Krystyna Michałek.

Tylko w ubiegłym roku 75,1 tys. podmiotów zgłosiło umowy o dzieło, z czego ok. 97 proc. z nich to płatnicy składek. Do ZUS-u wpłynęło 1,17 mln formularzy RUD, które dotyczyły ponad 1,70 mln umów o dzieło. Przeciętnie miesięcznie ok. 18 tys. podmiotów przekazywało 97,5 tys. zgłoszeń o 142 tys. umów o dzieło. Najwięcej ich było w grudniu (21,7 tys. i 107,9 tys. zgłoszeń o 129,6 tys. umów).