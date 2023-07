Mnóstwo siatkówki i uśmiechów na campie Wilfredo Leona w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia!

Camp Akademii Wilfredo Leona 2023 to już druga odsłona rodzinnego treningu siatkówki. W roli siatkarskiego profesora wystąpił Wilfredo Leon, jeden z najlepszych siatkarzy świata, opromieniony zdobyciem w ostatni weekend Ligi Narodów wraz z reprezentacją Polski.

Wilfredo Leon na terenie Uniwersyteckiego Centrum Sportu UMK poprowadził trening piłki siatkowej dla najmłodszych fanów tego sportu, zajęcia zorganizowano dla dwóch grup wiekowych 8-11 lat oraz 12-15 lat. Oprócz reprezentanta Polski na Campie pojawili się także siatkarze CUK Aniołów Toruń. Wystarczyły wygodne buty i dobry humor, by wziąć udział w wyjątkowym spotkaniu na świeżym powietrzu. Zobaczcie zdjęcia, tam same uśmiechnięte twarze!

Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie…

Wilfredo Leon jest mocno związany z regionem i Toruniem. To stąd pochodzi jego żona Małgorzata. - Poznaliśmy się przez Facebooka, przez kolegę. Dodaliśmy się do kontaktów. Na początku rozmawialiśmy o siatkówce, ale pomału wkradały się inne tematy. Rozmawialiśmy coraz częściej. Czekaliśmy, aż będzie okazja spotkać się osobiście. Finał Ligi Światowej w 2011 roku miał odbyć się w Gdańsku. Żeby do niego awansować, musieliśmy w ostatnim meczu eliminacji pokonać bardzo silną reprezentację Włoch. Obiecałem Małgosi, że zrobię wszystko, byśmy awansowali. I - faktycznie - wygraliśmy 3:0. Spotkaliśmy się więc w tym Gdańsku i... wtedy zaczął się nasz poważny związek - opowiadał Wilfredo Leon na naszych łamach.

Siatkarz jest współwłaścicielem klubu Anioły Toruń, który będzie w najbliższym sezonie po raz kolejny walczył o awans do I ligi. Na co dzień gra w lidze włoskiej w barwach Perugii.