Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [18.06.2024 r.]

Włosy - pielęgnacja

Włosy to jeden z atrybutów kobiecej urody. Modne uczesanie może podkreślić urodę i odświeżyć look. Wybierając fryzurę, warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Warto dobrać cięcie i uczesanie do typu cery, karnacji (jasnej, ciemnej), tonacji skóry (zimnej, ciepłej). Na przykład czarny i ciemne kolory nie będą wyglądały dobrze przy bardzo bladej skórze. Wręcz przeciwnie, takie zestawienie postarzy i sprawi, że cera będzie wyglądać na zmęczoną i ziemistą. Bardzo jasne blondy mogą prezentować się niekorzystnie u kobiet z naturalnie ciemnymi włosami. Po pierwsze szybko będą widoczne wyraźne odrosty, po drugie naturalnie ciemne brwi mogą być zbyt dużym kontrastem dla bardzo jasnych włosów.