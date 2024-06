Modne ubrania od Doroty Szelągowskiej - zdjęcia. Tak się ubiera projektantka wnętrz [17.06.2024 r.]

Dorota Szelągowska - nie tylko projektantka wnętrz

W mediach społecznościowych napisała, że jej "ubrania wyróżniać się mają dobrą jakością oraz prostotą: To są po prostu dobre rzeczy. Dobra jakość, dobre dla Ciebie i dla mnie." - przyznała.

Jak widać, Dorota Szelągowska ma liczne talenty. Teraz udowadnia to po raz kolejny. Niedawno ogłosiła, że wystartowała jej marka odzieżowa.

Szelągowska zyskała popularność dzięki swoim programom telewizyjnym, w których z pasją i zaangażowaniem przeprowadza metamorfozy wnętrz, zmieniając je w funkcjonalne i estetyczne przestrzenie. Znamy ją z takich produkcji jak "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej", "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Dorota was urządzi", a ostatnio także "MasterChef Nastolatki".

O ile te ostatnie jeszcze się wyróżniają, T-shirty, bluzy, spodnie czy spodenki mogą się na pierwszy rzut oka wydawać całkiem zwykłe. Za to ceny mogą zaskoczyć. Za szorty trzeba zapłacić 179 zł, T-shirt to wydatek rzędu 159 zł.

Fani o nowej marce Doroty Szelągowskiej

"Czekałam na to. To mój ulubiony krój, jeszcze dekolt okrągły ale większy - trzymam kciuki, że się pojawi" - napisała inna.

"Lubię Panią i przepraszam, ale to wygląda jak t-shirt starego do spania" - skomentowała jedna z internautek.

"Co jest w nim nadzwyczajnego? Wygląda jak zwykły oversize, nic poza tym. Może i jest wygodny (jak większość podobnych) ale nie wygląda dobrze - bezkształtna sylwetka" - to kolejna opinia.

"Koszulka jest rewelacyjna! Krój niesamowity, wczoraj zamówiłam, dzisiaj mam na sobie, w końcu ktoś pomyślał o normalnych kobietach !"

"Ja wiem że nie powinno się czepiać ale za ten skład co ma ta koszulka to najwyżej 50 zł przepraszam" - to kolejny komentarz.