Wojciech Nowicki: Wszystko podporządkowuję igrzyskom olimpijskim

– Jestem teraz w ciężkim treningu i te zawody były tylko przerywnikami w przygotowaniach. Myślę, że z tego właśnie wynika fakt, że nie mam do końca czucia młota. Najważniejsze to być przygotowanym na sto procent do igrzysk w Paryżu – mówi młociarz InPost Sport Teamu.

Tymczasem po swoim gorszym występie podczas mistrzostwach Europy w Rzymie Fajdek wyraźnie wraca do formy. Zarówno w Bydgoszczy, jak i Poznaniu był bliski uzyskania odległości powyżej osiemdziesięciu metrów. – Wiadomo, że ja chcę rzucać powyżej osiemdziesięciu metrów i do tego dążę, ale teraz najważniejsze jest dla mnie to, iż idę do przodu, a poza tym zaczynam być stabilny. W Poznaniu, gdyby rzut był w promieniu, mógł polecieć na odległość ponad osiemdziesięciu metrów. Nie mogłem się do końca rozluźnić, bo czułem ból w plecach, ale jestem zadowolony – mówi Paweł Fajdek.