Monika Goździalska z "Kanał Zero" odważnie prezentuje swoje wdzięki. Mamy zdjęcia! [26.05.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Monika Goździalska, z domu Brochacka, to nie tylko modelka i celebrytka, ale także aktywna dziennikarka. Pochodzi z malowniczego Brześcia Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Z jej życiorysu bije energia i pasja do różnorodnych dziedzin. Aktualnie prowadzi program "Pobudka" na "Kanał Zero" Krzysztofa Stanowskiego. To również piękna kobieta, która odważnie prezentuje swoje wdzięki. Zobaczcie te zdjęcia!