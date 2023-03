Monika Pyrek przeprowadziła wyjątkowe lekcje wf dla dzieci z Inowrocławia i okolic

- Chciałbym, żeby takie lekcje były częściej, bo to była fantastyczna zabawa - mówił jeden z uczestników kolejnej odsłony programu „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF”, realizowanego przez Fundację Moniki Pyrek. W dwóch lekcjach, które odbyły się w Inowrocławiu, udział wzięło ponad sześćset dzieciaków.

Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8. Na lekcjach w Inowrocławiu aktywnością fizyczną bawili się uczniowie zarówno szkół z gminy Inowrocław - w Górze, Turzanach, Jaksicach, Złotnikach i Sławęcinku - jak i z samego miasta ze szkół podstawowych nr 4, 5, 8 i 11.

- Przyjeżdżamy do dzieciaków i pokazujemy im, jak wiele radości może dać aktywność fizyczna, jeśli serwowana jest w ciekawy sposób. Wiadomo, że żyjemy w czasach, gdy dzieci mają bardzo wiele atrakcji, które mogą odciągnąć je od ruchu i sportowych zabaw. W trakcie naszego projektu pokazujemy im, że komputery, smartfony i wszystkie inne nowe technologie można znakomicie wykorzystać do tego, by się dobrze bawić, a jednocześnie uprawiać sport - mówi Monika Pyrek, była wicemistrzyni świata w skoku o tyczce i czterokrotna olimpijka.