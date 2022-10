Monika Pyrek: Zachęcamy dzieci do aktywności. Jestem dumna z tych tłumów

W zajęciach uczestniczyło prawie trzysta dzieciaków ze wszystkich szkół w gminie Belsk Duży. Młodzi uczestnicy ćwiczyli z Moniką Pyrek i zaproszonym przez nią byłym świetnym kolarzem torowym Damianem Zielińskim w hali GOSiR.

– Na budynku hali widnieje wielki napis „Joy of moving” i rzeczywiście tej radości z aktywności było mnóstwo. W wydarzeniu wziął udział wójt gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski oraz przedstawiciele firmy Ferrero. Dziękuję bardzo za pomoc, dzięki której możemy realizować tak atrakcyjne lekcje wychowania fizycznego. Hasłem KINDER Joy of moving jest „Zostań Mistrzem Radości”, więc jest oczywiste, że zależy nam najbardziej, by pokazać, że wysiłek fizyczny i aktywność dają dużo radości. Jestem przekonana, że wszyscy możemy nazywać się mistrzami radości – dodaje Pyrek.

Dzieciaki, ale także nauczyciele, nie kryli zadowolenia z faktu, że akcja odbyła się w Belsku Dużym. – Dziękujemy za odwiedziny i wspaniale urozmaicenie lekcji. To ogromna radość i satysfakcja dla dzieci, że mogą spróbować czegoś nowego i to w dodatku pod okiem mistrzyni – mówiła jedna z nauczycielek wychowania fizycznego z SP w Belsku Dużym.