Mononukleoza - na tego wirusa musisz teraz uważać. Objawy bardzo przypominają grypę

Mononukleoza nazywana jest chorobą pocałunków, ponieważ najczęściej rozprzestrzenia się poprzez ślinę. W okresie jesienno-zimowym często dochodzi do zachorowań u małych dzieci, które wzajemnie dotykają i biorą do buzi te same przedmioty, lecz ofiarą schorzenia padają także osoby dorosłe. Przyczyną mononukleozy jest wirus Epsteina-Barr z grupy wirusów opryszczki. Choroba rozwija się bardzo powoli od 4 do nawet 8 tygodni.