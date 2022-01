Morsowanie w Brodnicy dla Krzysztofa Nawrockiego chorującego na nowotwór. Zobaczcie zdjęcia

46-letni Krzysztof Nawrocki z Brodnicy, ojciec 10-letniego Jakuba, w marcu 2019 r. nagle w drodze do pracy stracił świadomość - nie wiedział, gdzie się znajduje. Kiedy ją odzyskał, przestraszony zadzwonił do swojej żony Anity. Po tej sytuacji trafił do szpitali. Najpierw okazało się, że ma krwiaka śródmózgowego w lewej półkuli mózgu o wymiarach 25x32x38 mm, a później, że to guz z naciekiem. Natychmiast zdecydowano o usunięciu tego guza. Badania wykluczyły nowotwór. - Wydawało się, że nie mamy powodu do zmartwień... - przekazała Anita, żona Krzysztofa na stronie zbiórki pod tym linkiem. I dodała:

- Rok po operacji, w lipcu 2020 roku, u Krzysztofa wystąpił pierwszy atak padaczki. Potem były kolejne... Mężowi pogorszył się wzrok, zaczął mieć problemy z koncentracją. Doszły bóle głowy, zawroty, osłabienia, drętwienia rąk...