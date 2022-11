Morsy z Chełmna wykąpały się w Jeziorze Starogrodzkim. Mają ciekawe plany [zdjęcia]

Morsy z Chełmna zachęcają: przyłączcie się do nas

- Morsujemy już ładnych kilka lat i wciąż udaje nam się zarażać nowe osoby do takiej formy aktywności fizycznej – mówią osoby, które w sezonie chętnie wskakują do zimnej wody. - Czujemy się rewelacyjnie, natomiast woda w okresie jesienno-zimowym dla nas ma zawsze nie mniej niż 19 stopni. Towarzystwo chełmińskich morsów jest najlepsze, zawsze jesteśmy weseli oraz chętni do organizowania różnych imprez , takich jak: halloween, mikołajki, walentynki, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

- W Mielnie promujemy, oczywiście, nasze miasto i dobrze się przy tym bawimy – zapewniają morsy. - To także dla nas świetna okazja do integracji z innymi morsami. Zapraszamy do przyłączenia się do nas wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z morsowaniem - nie dla mody czy selfie, ale przede wszystkim dla zdrowia, odporności oraz dobrego samopoczucia.