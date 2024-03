Most nad Brdą na S5 pod szczególnym nadzorem. Przewoźnicy ADR skarżą się

Zakaz przejazdu dla samochodów z materiałami niebezpiecznymi (ADR) przez most nad Brdą i faktycznie całym odcinkiem drogi ekspresowej S5 między węzami Bydgoszcz Opławiec a Maksymilanowo znacząco utrudnia życie przewoźnikom i kierowcom.

- Żeby przewieźć paliwo na przykład z naftobazy w Nowej Wsi Wielkiej do Świecia, trzeba jechać przez centrum Bydgoszczy, z południa na północ ulicami Jana Pawła II, Wyszyńskiego, pokonując przeprawę przez Brdę, a dalej przez Osielsko. A to stanowi potencjalne i bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla samego środowiska, bo to jeden z najmocniej zurbanizowanych obszarów miasta i natężenie ruchu jest tam bardzo duże – wyjaśnia nam Waldemar Gackowski, właściciel firmy transportowej w Sośnie.