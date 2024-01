Gminy inwestują w budownictwo mieszkaniowe. W Mroczy powstanie jeden blok, w Nakle zbudowano cztery

W Mroczy nowy blok powstanie do końca 2025 r. przy ul. Nakielskiej. W Nakle najemcy już wprowadzają się do nowych lokali. W czterech budynkach przy ul. Królowej Jadwigi jest ich 190.

Przez wiele lat w gminach pow. nakielskiego niewiele było inwestycji mieszkaniowych. Samorządy nie miały na to pieniędzy. Sporadycznie na budowę nowych domów na tym terenie decydowali się deweloperzy czy spółdzielnie mieszkaniowe. Młodzi ludzie z braku własnego kąta często zmuszeni byli szukać przyszłości w większych miejscowościach. Ostatnio jednak coś w tej sprawie drgnęło.

Mieszkania pod klucz w Mroczy

Pierwszy od lat nowy blok wielorodzinny powstanie w Mroczy na gminnej działce przy ul. Nakielskiej. Do grudnia 2025 r. w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej zbudowane mają tu zostać 43 mieszkania pod klucz. Już werbowani są chętni do zamieszkania w nowym budynku. - Niski czynsz, możliwość dojścia do własności – kuszą potencjalnych lokatorów inwestorzy. - Zarejestrowano dotąd 34 wnioski o zawarcie umowy najmu. Poddano je analizie i ocenie. Następnym etapem postępowania będzie podpisywanie indywidualnych umów pomiędzy najemcami, a spółką SIM – informował kilka dni temu, na noworocznej gali w hali widowiskowo-sportowej w Mroczy, burmistrz Jarosław Okonek.

Pierwsze wzmianki o tej inwestycji sięgają roku 2021. Gmina Mrocza została wówczas wspólnikiem spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZM Bydgoski. Główny cel tych działań to budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Mroczy, w którym możliwy będzie wynajem mieszkania, wynajem mieszkania z możliwością jego wykupu oraz wykup mieszkania.

- Wkładem gminy na objecie udziałów w spółce są pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 mln zł. Gmina wniosła także do spółki działkę o wartości ponad 731 tysięcy zł. W 2023 r. samorząd złożył wniosek do ministra Funduszy i Polityki Regionalnej i otrzymał wsparcie w wysokości blisko 1,5 mln zł, które przekazano do spółki. Gmina otrzymała także pomoc finansową z Funduszu Dopłat w wysokości 97,7 tys. zł na odnawialne źródła energii. Te środki także zostaną przekazane do spółki w formie udziałów – informuje Jarosław Okonek.

Spółka w ostatnich miesiącach też nie próżnowała. Uzyskała dla inwestycji pozwolenie na budowę, przeprowadziła przetarg i wyłoniła wykonawcę robót. Jak dowiadujemy się - w Mroczy powstaną mieszkania mające od 30,48 do 55,94 m kw. Do każdego przypisana będzie komórka lokatorska i miejsce parkingowe. Przy tej budowie zastosowane mają zostać rozwiązania pro - ekologiczne jak pompy ciepła i fotowoltaika. Teren nieruchomości zostanie zagospodarowany, powstanie m. in. plac rekreacyjny.

W Nakle mieszkania gotowe

Również w Nakle budowę mieszkań samorząd wziął w swoje ręce. Latem 2021 r. na 2 hektarowej gminnej działce rozpoczęto budowę czterech 5 - kondygnacyjnych bloków wielorodzinnych. Lokalizacja dogodna, przy wylocie z Nakła na Mroczę. W pobliżu osiedla domków jednorodzinnych, jedynego w mieście McDonald’sa, galerii handlowej i w sąsiedztwie kościoła pw. Najświętszej Marii Panny.

Inwestycja jest zakończona. W dwóch blokach jest po 65 mieszkań, w dwóch kolejnych po 30. To przede wszystkim 2 i 3 - pokojowe lokale. Wszystkie zostały wykończone pod klucz.

Jesienią ub. r. ratusz ogłosił nabór wniosków o najem mieszkań w nowych blokach przy ul. Królowej Jadwigi, które zbudowano w ramach Programu Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Najemcy już się wprowadzają.

Wideo DŁ - Eksmisja Pani Doroty.