Na trasie S10 przy źródliskach przecięto już pas lasu. Most przerzucą nad bobrową tamą

Źródliska jako takie ocaleją, bo to już widać w terenie. Jeśli jednak uznamy, że ich część stanowi Struga Młyńska łącząca poszczególne stawy, nad którą przerzucony będzie most, to ingerencja w tutejsze środowisko jest oczywista. Betonowa konstrukcja zawiśnie dokładnie nad bobrową tamą przegradzającą wspomnianą strugę.

- Co zrobić, tną nam drzewa. Ta droga jest naprawdę potrzebna, bo na starej wciąż dochodzi do wypadków, giną ludzie, to droga śmierci. Ale my tu będziemy słyszeć tę trasę, bo budują ją nam bardzo blisko - powiedzieli dziennikarzowi „Pomorskiej” dwaj mieszkańcy osady Rudy nad brzegiem stawu utworzonego na strudze.