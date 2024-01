Mróz odpuści i za kilka dni termometry wskażą w Kujawsko-Pomorskiem kilka stopni na plusie

Po mroźnej nocy z poniedziałku na wtorek (minus 12-13 stopni) maksymalna temperatura w dzień osiągnie 2-3 stopni na minusie.

- Warunki biometeorologiczne będą obojętne, ale pojawi się znaczny stres zimna, który odczuwany na skutek tak dużego ochłodzenia - przestrzega toruński synoptyk Rafał Maszewski.

Za to w środę kierunek wiatru zmieni się z północno-wschodniego na zachodni, co od razu odczujemy, a termometry wskażą ok. zera. Siarczysty mróz odpuści zatem i w kolejne dni temperatura zrobi się dodatnia – we czwartek i piątek od 1 do 2 stopni, w sobotę od 2 do 3.