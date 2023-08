MŚ w Budapeszcie – Ewa Swoboda szósta w finale sprintu na 100 metrów!

Z nieba do piekła podróżowała między półfinałem, a finałem sprintu Ewa Swoboda. Finału, w którym została po pięknej walc na dystansie uzyskała czas 10.97 i była najszybszą Europejką! Już w pierwszej serii półfinałowej Swoboda jak równa z równą walczyła z mistrzynią olimpijską Shelly-Ann Fraser-Pryce oraz Amerykanką Tamarą Davis. Na metę wpadła za tą dwójką uzyskując czas 11.01. To oznaczało, że musiała czekać do ostatniego biegu na rozwój sytuacji. Gdy Diana Asher-Smith – trzecia w trzeciej serii uzyskała również 11.01, a po analizie wskazano, że była szybsza od Swobody o jedną tysięczną część sekundy – zapłakana Polka zeszła do mediów. I właśnie podczas udzielenia wywiadu polskim dziennikarzom dowiedziała się od delegat technicznej, Holenderki Sylvii Barlag, że tysięczna część sekundy nie może decydować o finale – łzy smutku zamieniły się na łzy radości i Swoboda ruszyła na start ostatecznej rozgrywki sprinterek.

– Bardzo ciężko było mi się pozbierać po tej sytuacji, która miała miejsce w półfinale. W pokoju lucky loserów czekałam do końca. Gdy zobaczyłam czas Brytyjki pomyślałam, żeby to tylko nie była jedna tysięczna część sekundy – opowiadała już po wielkim finale Swoboda.

Swoboda miała w Budapeszcie trzy równe i szybkie biegi. Potwierdziła tym samym dobre przygotowanie do tego sezonu.

– Przygotowałyśmy się dobrze. Bardzo się z tego cieszę. Tak naprawdę regularnie biegamy poniżej 11 sekund, albo w granicy 11 sekund. Jest to niesamowite. Rok temu bym o tym marzyła. Myślę, że to super prognostyk przed igrzyskami w Paryżu i mistrzostwami Europy w Rzymie – podkreśliła zawodniczka reprezentacji Polski, której generalnym sponsorem jest Grupa Orlen.

Kolejny świetny bieg ma za sobą Natalia Kaczmarek. Polka wygrała trzecią serię półfinałową i z pierwszym czasem dnia – 49.50 – awansowała do finału. Na końcowych metrach w biegu półfinałowym o wygraną rywalizowała z Sadą Williams.

– Spodziewałam się, że zawodniczka z Barbadosu jest mocna. Było to widać już we wczorajszych eliminacjach. Walczyłyśmy do końca, ja chciałam też mieć w finale jak najlepszy tor – zaznaczyła Kaczmarek.