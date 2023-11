Muzeum Archeologiczne w Biskupinie przejdzie metamorfozę. Tak ma wyglądać nowy pawilon ekspozycyjny [zdjęcia]

Najlepsza okazała się koncepcja architektów z Wrocławia

Nowy pawilon muzealny będzie miał powierzchnię ok. 3 tys. m kw., z czego połowa zostanie zagospodarowana na wystawę stałą.

Wewnątrz obiektu znajdować się będą także pomieszczenia na organizację wystaw czasowych, warsztatowe, a ponadto sklepik, kawiarenka, toalety i hol, w którym gromadzić się będą grupy wycieczkowe.

Ciekawostką w koncepcji architektów z Wrocławia jest tzw. żywy dach pawilonu muzealnego, a ponadto świetliki, które mogą zostać użyte jako akcenty świetlne podkreślające kulminacyjne elementy wystawy stałej bądź/i stanowić punkty przejścia między epokami na tejże wystawie.

Jeśli chodzi o nowoprojektowany dach pawilonu, ten miałby zostać wykonany w technologii brązowego dachu.

- Ziemia na tego typu dachu nie jest obsiana nasionami, przenoszone są one przez wiatr i ptaki, w ten sposób brązowy dach staje się żywym elementem krajobrazu, który z upływem czasu przejęty zostaje przez rożne organizmy żywe w sposób spontaniczny. Pozwala to na wytworzenie naturalnych siedlisk flory i fauny, podobnych do tych znajdujących się w okolicy - tłumaczą twórcy projektu, dodając: