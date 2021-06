My cieszymy się z jazdy na rowerze, ale w Kujawsko-Pomorskiem złodzieje ruszają na łowy

- Ceny zabezpieczeń wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Są to zatem zwykłe stalowe linki, czasem w dodatkowej stalowej koszulce, lub łańcuchy z hartowanej stali, a także jeszcze bardziej wytrzymałe blokady, jak zyskujące dużą popularność „bordo” – wyjaśnia Dawid Lichman, sprzedawca w sklepach sportowych „Olimpia” w Bydgoszczy. - "Bordo" to zapięcie składane na zakładkę i montowane do roweru, dzięki czemu jest z nim zintegrowane, wygodne, nie trzeba go wyjmować z torby czy plecaka.