Ten błąd najczęściej popełniają rowerzyści. Pomykają na rowerach wstęgą szos

Wiosną na drogach widać coraz więcej rowerzystów, także tych na jednośladach szosowych. Problem w tym, że prawo nakazuje wszystkim cyklistom jazdę po ścieżce rowerowej, jeśli tylko ta poprowadzona jest równolegle do szosy.

- Sam jeżdżę w czasie wolnym na rowerze szosowym i zawsze, gdy tylko jest to możliwe, korzystam z drogi rowerowej – mówi mł. insp. Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Jednak na wielu odcinkach tras rowerowych jest to trudne, bo jednoślad szosowy skonstruowany jest - jak sama nazwa wskazuje - do jazdy po szosie. Jest sztywny, bez amortyzatorów, a ciśnienie w wąskich oponach wynosi ponad 8 barów.