Mysia Wieża w Kruszwicy zyska na atrakcyjności. Prezent od premiera Mateusza Morawickiego. Zobaczcie zdjęcia

19 sierpnia premier Mateusz Morawiecki zwiedził po raz pierwszy w życiu Mysią Wieżę w Kruszwicy.

- Wtedy razem z burmistrzem Dariuszem Witczakiem i z ministrem Łukaszem Schreiberem poprosiliśmy pana premiera o pewien prezent i gest na 600-lecie nadania praw miejskich dla Kruszwicy. Pan premier pozytywnie odpowiedział na naszą prośbę. Za przekazana kwotę będzie można jeszcze bardziej upiększyć nasz wspaniały zabytek - zdradza wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

- Jestem tu po to, by przekazać swoisty prezent na 600-lecie od pana premiera. Jest to 680 tysięcy złotych wnioskowane przez pana burmistrza na dalsze prace rewitalizacyjne Mysiej Wieży - mówi minister Łukasz Schreiber.