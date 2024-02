Myśliwi twierdzą, że mogą nie zdążyć z odstrzeleniem ponad 3,5 tysiąca dzików w Kujawsko-Pomorskiem do końca kwietnia

W minionym roku plan odstrzału został zrealizowany w 99%

W województwie kujawsko-pomorskim odstrzał sanitarny dzików prowadzony był w sposób ciągły od 7 września 2022 r. do 30 listopada 2023 r. Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (…) na terenie całego województwa zwiększono liczbę dzików do odstrzału do 12 136 szt .

W tym roku odstrzał ma być kontynuowany

- Został on podzielony na kilka etapów – wyjaśnił Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. - Termin zakończenia pierwszego etapu zaplanowano na 30 kwietnia 2024 r. Nakazanych do odstrzału w tym czasie jest 3 584 dzików .

Myśliwi mają wątpliwości

- Realizacja tych założeń do końca kwietnia jest raczej niemożliwa - stwierdził Piotr Pawlikowski, przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ, Łowczy Okręgowy w Toruniu. - Przede wszystkim dlatego, że teraz jest to czas odchowu młodych i nie wyobrażam sobie, by myśliwi mieli strzelać do samic prowadzących warchlaki. Poza tym rok gospodarczy dla myśliwych zaczyna się 1 kwietnia, więc do końca marca muszą przeprowadzić inwentaryzacje, wypełnić wiele dokumentów. Łowiectwo to nie jest zawód, myśliwi mają wiele codziennych obowiązków, więc także polowaniem mogą zająć się dopiero po ich wypełnieniu. Byłoby lepiej, gdyby plan odstrzałów sanitarnych został wpisany w roczne plany łowieckie kół.