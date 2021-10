Na boisku w Teodorowie można już grać. Po dziurze nie ma śladu.

W Teodorowie na boisku gminnym doszło do osunięcia ziemi. Problem już został zażegnany i można na nim bezpiecznie grać. Wyrwa powstała w sąsiedztwie boiska treningowego, dokładnie dwa metry od linii bocznej, na którym są rozgrywane mecze piłkarskie. Rozgrywki zostały wstrzymane, gdyż była obawa o zdrowie piłkarzy.

Cały czas trwa modernizacja gminnego boiska w Teodorowie. Została ona podzielona na trzy etapy. W pierwszym powstało boisko treningowe, na którym rozgrywane są obecnie mecze. Dobiega końca drugi etap prac. Wybudowano pełnowymiarową płyta boiska głównego z systemem nawadniającym, trybuny na 300 osób oraz wykonano ogrodzenie. Wykonawcą jest doświadczona firma z Torunia. Prace utrudniały ulewne deszcze i to one spowodowały, że podniósł się poziom wód gruntowych. Ziemia osunęła się podczas wypompowywania wody w miejscu, gdzie miały zostać zainstalowane zbiorniki do odwodnienia obiektu. Problem już został zażegnany – zbiorniki zostały zamontowane i zakryte ziemią. Będzie się w nich zbierała woda z drenażu boiska, która następnie - w miarę potrzeb - będzie wykorzystywana do jego nawadniania.

- Koszt realizacji tego etapu wynosi 1 mln 400 tys. zł – mówi Tadeusz Wiewiórski wójt gminy Wielgie. – Otrzymaliśmy tu dofinansowanie w wysokości 95 proc. wartości zadania ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Sami nie bylibyśmy w stanie go zrealizować. Wcześniej występowaliśmy o udzielenie dotacji do ministerstwa sportu, ale nigdy nie dopisało nam szczęście.

Pozostanie trzeci etap prac, zakładający budowę pomieszczeń dla sportowców, magazynu na sprzęt sportowy, parkingu i chodników. Termin rozpoczęcia tej ostatniej inwestycji jest uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych. – Cały czas liczymy na wsparcie z budżetu państwa – kontynuuje wójt Tadeusz Wiewiórski. - Gdy uda się nam zrealizować tę inwestycję, powstanie nowoczesny kompleks sportowy, który będzie wizytówką naszej gminy.

Warto dodać, że w gminie działają dwa prężne kluby piłkarskie – UKS Mustang Wielgie oraz GLKS Wicher. Szczególnie kobieca piłka nożna stoi na wysokim poziomie i piłkarki z Mustanga są licząca się drużyną, której nigdy nie wolno lekceważyć.

Modernizacja boiska to nie jedyna inwestycja w gminie. Zakończono pierwszy etap przebudowy drogi Zaduszniki – Fabianki. To odcinek o długości 720 m. Został położony asfalt, utwardzono pobocza i wykonano zjazdy do posesji. Ten odcinek drogi wygląda naprawdę porządnie. Na realizacje tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.