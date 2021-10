Na dawnym lotnisku w Lubieniu Kujawskim rozwija się biznes. Dołączają nowe firmy

Lubieńska strefa przemysłowa to obecnie jeden z większych placów budowy w gminie Lubień Kujawski.Nowe obiekty na dawnym lotnisku budują między innymi: firmy Gouden Korrel, producent nawozów rolniczych oraz Polmais, autoryzowany dystrybutor kwalifikowanego materiału siewnego. Firma Gouden Korrel wybudowała już między innymi hale, magazyn. Obecnie wznoszony jest biurowiec.

Jak informują władze gminy, niedawno rozpoczęły się także prace związane z budową nowego marketu, który usytuowany będzie przy parkingu dla tirów w sąsiedztwie zajazdu "Arkadia". W lubieńskiej strefie przemysłowej na powierzchni ponad 8 hektarów budowana jest także pierwsza w gminie farma fotowoltaiczna firmy Greenland. Ale deklaracje o rozpoczęciu prac związanych z budową nowych obiektów w najbliższym czasie składają także kolejne firmy, które kupiły we wcześniejszych latach tereny inwestycyjne w lubieńskiej strefie.

Przypomnijmy, że obszar lubieńskiej strefy przemysłowej to powierzchnia zajmująca około 200 hektarów. 140 hektarów już zostało kupionych. Właścicielami tych terenów jest dziewiętnaście firm, wśród nich wśród nich Berry Superfos, producent opakowań z tworzyw sztucznych, Kreisel, znany wytwórca zapraw i klejów, Lafarge Polcalc, producent nawozów wapniowych czy Sulima, producent profesjonalnej chemii dla domu i przemysłu. Ale w lubieńskiej strefie przemysłowej ulokowały się także mniejsze firmy. A każdy ze wzniesionych obiektów to miejsca pracy - od kilkunastu do kilkuset.