Bywa jednak tak, że tam gdzie ułożono już warstwy kamiennej podbudowy, a nie wylano jeszcze dywanika bitumicznego, należy odczekać aż podbudowa wyschnie. Nie można jej zalewać, gdy jest mokra, bo taka droga za jakiś czas zwyczajnie rozpadnie się. Nie jest więc tak – tłumaczy nam Michał Sitarek – że do kontynuacji prac wystarczy dodatnia temperatura powietrza. Inspektorzy nadzoru skrupulatnie sprawdzają czy warunki „dojrzały” do położenia warstwy bitumicznej.

Szosą Brzoza – Łabiszyn pojedziemy w połowie roku

W Brzozie na połączeniu z ul. Powstańców Wielkopolskich budowane jest rondo. Skrzyżowanie z ruchem okrężnym powstaje także w Łabiszynie na styku z drogą wojewódzką nr 246 prowadzacą na Szubin. W budowie są także kolejne odcinki chodników i dróg rowerowych.

- Zakończenie całej inwestycji, w tym robót wykończeniowych, planowane jest w połowie roku. Współpracujemy z wykonawcą, by termin realizacji zadania był jak najkrótszy. Musimy jednak brać pod uwagę to, że to 13 kilometrów drogi budowanej na wielu odcinkach od podstaw i wyposażonej w szereg nowych elementów poprawiających bezpieczeństwo i funkcjonalność trasy. To chodniki, kanalizacja, drogi rowerowe, ronda, zjazdy - wylicza Michał Sitarek.