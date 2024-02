Droga śmierci w Kujawsko-Pomorskiem nie wybacza błędów. Wyjątkowo ryzykowne jest wyprzedzanie

Do drugiego wypadku, w którym na miejscu zginęły dwie osoby, a jedna odniosła obrażenia, doszło pomiędzy węzłami Toruń Południe a Toruń Zachód. Tam doszło do czołowego zderzenia dwóch busów. Jeden zjechał na przeciwny pas.

W nocy z piątku na sobotę na DK 10 pomiędzy Makowiskami a Wypaleniskami doszło do zderzenia auta osobowego z samochodem ciężarowym. W volkswagenie passacie zginął 25-letni pasażer, zaś kierowca i dwa inni pasażerowie odnieśli rany. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca volkswagena (31 lat) wyprzedzał na łuku drogi inny pojazd i wtedy zderzył się czołowo z ciężarówką z przyczepą.

O rozsądek, nie podejmowanie pochopnych decyzji (zwłaszcza w kontekście wyprzedzania) i o „włączenie” myślenia apeluje także nadkom. Robert Jakubas z tego samego wydziału KWP. - Najgorsze jest to, że w takich przypadkach bardzo często giną lub odnoszą obrażenia zupełnie niewinni ludzie, którzy padają ofiarami nieodpowiedzialnych zachowań innych – dodaje nadkomisarz.

Zbiorowa wiedza na nic się zdaje

Tyle, że te przestrogi i apele o rozsądek (powtarzane systematycznie na naszych łamach) niewiele dają, bowiem kierowcy „wiedzą lepiej”, ufają swojej dobrej gwieździe i mocy silnika, i cała zbiorowa wiedza o tragediach na tej i innych drogach na nic albo na niewiele się zdaje. Dopiero własne doświadczenie, jeśli tylko rzecz nie kończy się śmiercią, uczy, skłania do refleksji, daje do myślenia.

Nie tylko krajowa "dziesiątka" to droga śmierci. W regionie mamy takich wiele

Młodzi i starsi kierowcy to większe ryzyko wypadków. Potrzeba rozsądku i wiedzy

Niestety, w tym roku (do 4 lutego) na kujawsko-pomorskich drogach doszło już do 59 wypadków (o 7 mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego), w których śmierć poniosło 13 osób (o 3 więcej), zaś 66 odniosło rany (o 1 więcej).

Tak należy wyprzedzać...

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności czy: - ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu, - kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął manewru wyprzedzania, - kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa.

4. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, - na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, - na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany (tj. gdy jest sygnalizacja świetlna).

„Eska” na błędy i zwykłą głupotę

Zgodnie z harmonogramem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jej bydgosko-toruński odcinek (50 km) ma być gotowy do końca 2026 roku.

Wyłonieni w przetargach wykonawcy złożyli już trzy ZRID-y, zaś dla ostatniego odcinka Toruń Zachód – Toruń Południe wciąż opracowywane są materiały do tego wniosku.

Trasa podzielona jest na cztery fragmenty - od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Po wydaniu przez wojewodę zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID-ów) będą mogły ruszyć prace budowlane w terenie. Julian Drob, rzecznik prasowy bydgoskiej GDDKiA, wyraził nadzieję, że stanie się to już w połowie tego roku.

„Dziesiątka” nie jest najbardziej niebezpieczna

Z opracowania asp. Ludwika Bąka z WRD KWP w Bydgoszczy wynika, że w całym 2022 roku (to ostatnia tak dokładna analiza) najbardziej niebezpiecznym miejscem w województwie kujawsko-pomorskim (gdzie wydarzyło się co najmniej 9 zdarzeń) była droga krajowa nr 91 przebiegająca przez teren Chełmna – to 17 zdarzeń.