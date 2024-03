Na Kujawach i Pomorzu rusza największy program płatnych staży dla studentów w Polsce. Tyle można zarobić! Agnieszka Domka-Rybka

W 21. edycji Programu najlepsze krajowe i międzynarodowe spółki oferują staże w 15 miastach, m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Krakowie Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie, Sopocie, Warszawie czy Wrocławiu. Tomasz Czachorowski

Od 1 marca 2024 roku studenci wszystkich rodzajów studiów i absolwenci do 30. roku życia mogą zgłaszać się do Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Do wyboru mają blisko 120 staży w ponad 50 firmach z 15 miast, w tym na Kujawach i Pomorzu. To największy multikorporacyjny program stażowy w Polsce.